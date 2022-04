Aline GUENOT

Compétences techniques au métier de technicien composite



- Techniques d’imprégnation des matériaux composites,

- Techniques d’infusion,

- Lecture de plan



Compétences techniques au métier de technicienne de laboratoire



Mise en oeuvre des procédés de réalisation de composants à base de cristal liquide

- travail en salle blanche classe 100

- connaissances générales sur les cristaux liquides et les polymères

- dépôts de couche mince par tournette

- microscopie optique



Mise en oeuvre des techniques de caractérisation optiques des matériaux réalisés



Mise en place de bases de données et de documentations détaillées sur les procédés de réalisation et les caractérisations d'échantillons produits



Gestion de salle blanche





Informations complémentaires



Anglais (séjour d'un an en Australie)