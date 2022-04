Aline GUILLOT

Recherche suite à l'obtention en Juin 2013 du MASTER RIM 2 coordination pluridisciplinaire du handicap neurologique et du parcours de soins, UPMC, Salpétrière



Perspectives et compétences:

Coordinatrice de parcours de soins

Spécialisée dans la rééducation-réadaptation

Expertise dans le domaine du handicap : Accompagnement, evaluations, conseil médico-social et réadaptation (compensations: aides humaines et techniques, architecturales, services, associations et réseaux de santé )

Tout particulièrement en neurologique (suite aux lésions cérébrales acquises)



Contact sur: alineguillot@club-internet.fr