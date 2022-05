Marie DA SILVA

RESPONSABLE D'AGENCES CHEZ JBM (Groupe Randstad) leader en Ile de France depuis plus de 40ans dans l'intérim Médical, Paramédical et Médico social



Nous pouvons proposer de la délégation en Intérim, Vacation, CDD et vous accompagner dans vos placement en CDI pour toutes les qualifications suivantes :



INFIRMIER(ères) : Médecine du Travail, Cliniques et Hôpitaux et tout établissement dans le médico social ou social éducatif (Ehpad, F.A.M, Cesap, IME, Foyer de vie et d'hébergement...)



AIDE SOIGNANT : Cliniques et Hôpitaux et tout établissement dans le médico social ou social éducatif (Ehpad, F.A.M, Cesap, IME, Foyer de vie et d'hébergement...)



AMP, VEILLEUR DE NUIT : EHPAD et tous les établissement dans le secteur médico-social ou social éducatif



Nous pouvons également déléguer des : Educateurs spécialisés, Moniteurs Educateurs, Secrétaire médicale.



JBM c'est également des départements spécialisés :



. DEPARTEMENT MEDECINS : toutes spécialités

. DEPARTEMENT PETITE ENFANCE : Infirmière Puer, Auxiliaire de puériculture, CAP Petite enfance...

. DEPARTEMENT BLOC ET SPECIALITES : IBODE, IADE, KINES, MANIP RADIO



Vous avez besoin de renseignement, n'hésitez pas à prendre contact afin que nous puissions nous rencontrer



Mes compétences :

Management opérationnel

Développement commercial