Aline GUTIERREZ

Arrivée dans mon entreprise à sa création en 2008, j'ai pu suivre son évolution.

Après un an et demi en tant que Chargé de Clientèle sur différents comptes en appel sortant et en appel entrant, j'ai souhaité élargir mes compétences en postulant sur un poste de Superviseur, pour lequel j'ai été retenu.

J'ai su acquérir de l’expérience depuis ma prise de poste en 2009 et

accomplis les missions qui m'ont été confiées avec succès.

J'ai obtenu mon passage Agent de Maitrise et une VAE SRCD ( niveau 3) cette année qui me permettent de confirmer mon expertise et mon assurance dans mon poste.



Mes compétences :

VAE SRCD Niveau 3