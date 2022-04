Aline HAFFRAY

Après une première expérience dans le social, j'ai fait une reconversion professionnelle dans la maçonnerie. J'ai ouvert mon entreprise où j'ai principalement fait de la rénovation et je me suis spécialisée dans la pose de poêle à bois et de cheminée. En plus de mon activité sur le terrain, je gérais les rendez-vous clients, les devis, les factures, la gestion administrative et la compta sur EBP excepté le bilan... Pour des raisons économiques, la société a été liquidé en juin 2015. Afin de me rapprocher de ce métier de chef d'entreprise tout en étant salariée, j'ai passé le titre professionnel de chef d'équipe gros oeuvre en 2015.



Je suis actuellement à la recherche d'un emploi. Je suis très dynamique, active et motivée. J'aime beaucoup apprendre de nouvelles choses. Mes compétences polyvalentes sont un atout pour un futur employeur.



J'étudierais toutes propositions d'offre d'emploi.



Mes compétences :

Comptabilité

Créative

dynamique

Gestion d'entreprise

Motivée