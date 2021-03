Michel LESTREZ

Je suis en fonction de cadre de direction depuis pres de vingt annees au sein de la meme association mais en ayant occuper cinq postes differents avec des challenges a chaque fois: relocalisation de differents services sur un site, reorganisation administrative, construction de nouvel etablissement...



Je suis par ailleurs administrateur et vice President d'une grosse association d'aide et d'hospitalisation a domicile (1200 collaborateurs) et administrateur national de l'UNA.



Je souhaite reorienter mon activite professionnelle vers une un poste au niveau d'une direction generale d'association ou en qualite de manager de transition.



Mes compétences :

management dans la cadre de projets de reorganisat

Management dans un contexte de changement et de re