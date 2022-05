Lahcen AIT EL HADJ

Né en 1978, je travaille actuellement au centre socioculturel d'Achicourt. J'y occupe le poste de directeur. J'ai été par ailleurs maire adjoint délégué aux affaires sociales de la ville de Douai et vice-président du CCAS, mais aussi président du collectif des treize centres sociaux du Douaisis pendant six années.



Par mes fonctions d'élu local, j'ai siégé en qualité d'administrateur dans plusieurs associations, l'union Départementale des CCAS du Nord, club de prévention, l'association des centres sociaux de Douai, membre des conseils de la vie sociale (CVS) dans les maisons de retraite médicalisées (Ehpad)



Diplômé de l'Université Charles-De-Gaulle Lille 3, d'un master II spécialité en sociologie et en développement social (option : gestion des organismes sociaux) et du Centre régional d'éducation populaire et de sport Nord-Pas-de-Calais, d'un diplôme d'état de directeur de projet d'animation et de développement.



Mes compétences :

Vie associative

Gestion de projet

Politique de la ville

Développement durable

Communication

Politiques sociales

Management

Diagnostic territorial

Aisance rédactionnelle et relationnelle

Coordination

Travail en équipe

Handicap