Après une recherche sur l’appropriation des TIC par les personnes âgées puis une thèse sur l’aménagement de l’habitat en vieillissant, j’ai décidé de me consacrer pleinement aux habitants, et à leurs manières de construire leur chez-eux tout au long de leur vie. Je m’emploie ainsi aujourd’hui à mettre mes connaissances au service des habitants et de ceux qui les accompagnent : en tant qu'experte usage impliquée dans la conception et le suivi d'une application mobile dédiée aux particuliers qui réalisent des travaux (http://vappli.fr/), en dirigeant la rédaction d'un magazine en ligne dédié à l'autoconstruction (http://autoconstruction.news/), ou encore, lors de conférences ou d'échanges auprès d'organismes divers (http://sodeap.fr/).

Que vos activités soient liées ou non aux miennes, il est toujours riche d'échanger, car c'est du partage que naissent souvent les plus beaux projets.

Au plaisir de partager avec vous,

Fanny Auger.



Mes compétences :

Sociologie

Développement de projet

Recherche fondamentale / appliquée