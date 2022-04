Antoine DURAFOUR

Me voici en quelques mots...



Mes domaines de compétences :



- Ecrivain public (social)

- Mise en place et coordination de projets éducatifs, culturels/projets de quartiers

- Animation socio-éducative

- Gestion administrative et financière des projets associatifs

- Etudes sociologiques de terrain : mise en place d'outils d'enquête et d'analyse essentiellement qualitative.



Publications/productions :

- "Roubaix : l'évolution urbaine racontée par les habitants" film documentaire 30 mn. Association Servir. 2013.

- "Raconte-moi ton pays, ton voyage, ton histoire. Récits de l'immigration à Halluin", bande dessinée, Planet'action, 2011.

- "Trajectoires et mémoires de femmes immigrées à Halluin", Planet'action, 2009.

- "Le Milieu Gothique. Sa construction sociale à travers la dimension esthétique", Ed Le Manuscrit. 2005.



