Aline HANOULLE

Conseillère depuis janvier 2010

Chargée de recrutement depuis 2012

Je suis toujours à la recherche de nouveaux talents pour agrandir mon équipe



J'ai un portefeuille de clientèle basé sur la prospection terrain, environ 500 clientes

me sont fidèles et apprécient mes conseils Style et les ateliers Charlott' que j'anime

J'ai le plaisir d'être entourée d'une équipe engagée et dynamique avec laquelle je partage

de grands moments d'échanges.



Si vous voulez rejoindre le numéro 1 de la vente à domicile de lingerie française, contactez-moi

Nous ferons ensemble le point sur vos objectifs et le profil Charlott' qui vous correspond



N'attendez pas



Mes compétences :

Prospection commerciale

Prospection de clients

Management

Techniques de vente