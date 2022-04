Aline HENAFF

Au sein d'AUTRE TUNISIE, agence de voyages réceptive sur la Tunisie, je suis chargée de la conception de produits touristiques variés.



Passionnée par la découverte de paysages et de lieux exceptionnels, je vais sur le terrain, à la rencontre des habitants, artisans et professionnels du tourisme, afin de sélectionner des partenaires privilégiés pour nos circuits thématiques et nos prestations.



AUTRE TUNISIE est spécialisée dans les vacances "sur-mesure" et je suis donc toujours en quête de spécialistes dans les domaines des loisirs, de la gastronomie et du tourisme durable et culturel.



Mes compétences :

Administration du personnel

Organisation de séminaires

Conception de Produits

Circuits Touristiques

Tourisme culturel

Tourisme