Aline HERITIER

Spécialisée en marketing opérationnel et stratégique et en gestion de projet dans différents secteurs d’activité (Banque, SSII, édition et distribution, conseil).



Polyvalence, bon relationnel, capacités d'analyse et de synthèse et sens du résultat.



Veille sur poste de chef de produit au sein de sociétés innovantes.



Fonctions détaillées:



Marketing opérationnel et stratégique :

- Lancement et gestion de gammes de produits, actions commerciales

- Développement et animation de programme de fidélité

- Etudes de marché & Enquêtes de satisfaction clients quanti et quali (face à face)

- Communication: salons, relations RP / réseau, supports

- formation du réseau



Gestion commerciale:

- Négociation commerciale (clients / fournisseurs); devis, offres et contrats

- Gestion financière et juridique des contrats (Clients / Intégrateurs / Fournisseurs)



Mes compétences :

Marketing opérationnel

Gestion commerciale

Webmarketing

Gestion de projet