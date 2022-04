Aline HUTSEBAUT

Diplômée d'un Master STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et sportives), spécialité APA (Activité Physique Adaptée), mention IES (Intégration et Education à la Santé), j'ai effectué mes stages de formation universitaires dans des domaines variés.

en IME (Institut Médico-Educatif), en MECS (Maison d'Enfants a Caractère Social), ainsi qu'en diabétologie dernièrement, au sein d'un réseau de santé où j'ai pu intégrer une équipe pluridisciplinaire et créer des projets de santé individualisé dans l'optique commune d'amener le patient vers un habitus de vie plus sain.

J'effectue également des remplacement en tant que professeur EPS au service du rectorat.



Mes compétences :

Diplomatie

Adaptabilité

Rigueur