Anne-Lise ARCADE

⦁ Titulaire d’un MASTER en Ingénierie de la Rééducation, du Handicap et de la Performance Motrice

⦁ Titulaire d’un Diplôme Universitaire en Coaching et en Performance Mentale

⦁ Formée sur l’approche cognitivo-comportemental, positiviste et de pleine conscience de la relaxation thérapeutique

⦁ Formée en Education Thérapeutique du Patient

J’interviens en Centre de Rééducation et Réadaptation Fonctionnelle, en milieu hospitalier, en milieu associatif et auprès des particuliers.



Mon objectif est d’établir avec vous un lien de confiance avec mes patients et clients pour les accompagner au mieux dans leurs démarches.



Je veille à :

• Établir une relation de confiance basée sur l’échange.

• Préserver la confidentialité des séances.

• Préserver votre autonomie et votre indépendance



Mes compétences :

Adaptation aux clients

Coaching mental

Coaching sportif

Accompagnement

Preparation mentale