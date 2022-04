Claire GUERIN

Parce que vous recherchez une collaboratrice pro-active, autonome,

impliquée, dynamique et passionnée.



Du balbutiement d’un projet jusqu’à sa réalisation, soldate de la

communication et de l’action, je mène à bien les objectifs de chacun avec

sincérité, professionnalisme, dynamisme et joie de vivre.



De la prise en charge de la relation commerciale, à la rédaction de

contenu, de l’encadrement des équipes jusqu’à la finalisation du

projet.



cguerin@gmx.fr



Mes compétences :

Communication

Gestion de projets

Sport

Organisation événementielle

Management