Didier FARES

Composée de professionnels de la transformation des polymères (matières plastiques : plexiglas®, altuglas®, makrolon®, komacel®, etc...) et du travail du bois, l'équipe de BCF-PLV est à votre disposition pour la matérialisation de tous vos projets, qu'ils concernent le sur mesure, la pièce unique ou la grande série.

Vous bénéficiez d'un bureau de design intégré (représenté par François Lachaux, issu de l'Institut des Arts Visuels d'Orléans) et trouvez des réponses rapides et sur mesure, à des coûts optimums, aux contraintes soulevées par la nécessité de mettre en valeur vos produits.



Nos spécialités :

Publicité sur lieu de vente (P.L.V.), information sur lieu de vente (I.L.V.), tabletterie (présentoirs de vitrine, présentoirs cosmétiques, présentoirs de comptoir), signalétique d'intérieur, mobilier d'agencement, mobilier design, sérigraphie et adhésifs.



Notre savoir faire :

Tabletterie, découpe, pliage, polissage, gravure, laser, impression sur tout support et pose d’adhésif

La tabletterie est une technique à part entière. Elle permet la mise en forme de pièces par découpe, pliage et collage de la matière plastique.

Elle rend possible la réalisation de petites et moyennes séries en échappant aux frais d'outillage du thermoformage

Bureau d’étude et de création

Notre bureau d’étude et de création établit une analyse complète permettant d'apporter une solution adaptée à chaque problème, de manière à répondre précisément aux objectifs commerciaux.

Vous bénéficiez d'un bureau de design intégré et trouvez des réponses rapides et sur mesure, avec des coûts optimums, tenant compte des contraintes soulevées par la nécessité de mettre en valeur vos produits.

Outils de production

Sur une surface de 1500 M², 12 personnes assurent la fabrication dans nos ateliers

- Atelier de découpe

- Centres d'usinage numériques

- Machines pour pliage à chaud

- Polisseuse diamant et flameuse de champs

- Cabine de peinture

- Machine impression numérique grand format

- Machine impression textiles grand format



Notre équipement nous permet de réaliser toute sorte d'usinage et découpe sur divers matériaux (plastique, bois, etc...)

Nous disposons également d’une cabine de peinture afin de répondre à toutes vos demandes.



