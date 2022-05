Naïma NADRI BARRÉS

Mes atouts !



• Double compétence via à un Master en Ressources Humaines et en Communication avec une expérience dans les deux domaines.

• Qualité rédactionnelle et d’analyse grâce à un parcours en Sciences Humaines

• Anglais courant acquis lors d’un séjour professionnel à Londres de 2 ans. Une expérience qui a été riche en apprentissage et qui m'a permise de rencontrer des personnes très intéressantes et de revenir en France avec une très grande détermination et motivation.



Mes compétences



• Recrutement

Capacités de jugement et d'évaluation pour établir un diagnostic des compétences et des potentiels des candidats, mais aussi pour comprendre la demande des clients



Qualités d'écoute et d'observation pour mener à bien les entretiens

Communication écrite et orale



• Communication et gestion de projetss

Connaissance de la chaine graphique



Rédaction de brief, notes de cadrage pour les articles, les prises photographiques et les créas et de l’éditing

Suivi de création, de production et de fabrication et coordination des différents acteurs du projet (journalistes, photographes, directeurs artistiques, maquettistes, etc)



• Consulting

Benchmark, newbiz, appels d’offres

Conseil et accompagnement éditorial et analyse des besoins





