Aline JALLIET

Chanteuse lyrique aimant traverser depuis 20 ans les styles et les époques, j'ai développé une solide expérience de la voix qui me permet aujourd'hui d'accompagner les personnes demandeuses de formations : artistes comédiens et chanteurs, mais aussi salariés ou formateurs ayant à prendre la parole en public, à se présenter, à argumenter, convaincre. J'y associe une approche très spécifique des liens entre l'écoute et la voix qui permet de retrouver équilibre nerveux et capacité de distanciation dans la gestion de sa prise de parole.

Gérante du Centre de formation Ecoute et Voix de l'Ouest (Rennes-Lorient), j'utilise l'outil Tomatis pour aider l'oreille à s'ouvrir et la voix à se poser.



Mes compétences :

Acouphènes

Artiste

Chant

Communication

Ecoute

Formation

Gestion du stress

Prise de parole