Anne LE MERDY

L’enseignement dispensé avec passion depuis plus de 30 ans auprès d’un public de professionnels, d’étudiants et de particuliers associé à ma pratique musicale et diverses rencontres m’a amenée à créer une méthode de coaching vocal basée sur une conception holistique de la voix. Soliste et choriste dans de nombreuses formations, je mets mon expérience exigeante de pratique musicale au service de tous ceux qui ont besoin de mieux se faire entendre dans leur vie professionnelle ou personnelle.

Ma devise : travailler sérieusement sans se prendre au sérieux ! Pour être performants, nous avons besoin de parcourir avec gaieté le chemin intime qui nous mène vers un geste vocal libre et efficace. C’est pourquoi j‘ai à cœur de faire de mes ateliers des moments de convivialité partagée.