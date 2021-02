Aline JASZECK

Diplômée d'un BTS en Economie Sociale et familiale Je suis actuellement en contrat pro en alternance à la Fondation de PLOUESCAT pour obtenir un Diplôme de Responsable en Gestion des Relations Sociales -Spécialisation RH afin de compléter et d'enrichir mes connaissances et mon expérience.

Ayant obtenue ma licence en Gestion des relations sociales en juin 2016, je continue ma collaboration au sein de la Fondation de Plouescat dans le cadre d'une mission en tant qu'assistante de direction jusqu'au 30 Juin 2017.



Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Gestion budgétaire