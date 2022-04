Aline JEAN-BART

Diplômée d'un MASTER 2 à la faculté des sciences de Luminy en Mathématiques et Informatiques des Nouvelles Technologies (anciennement DESS MINT), ce cursus m'a permis d'aborder une palette assez large d'enseignements techniques.



Je me suis dirigée assez naturellement vers la CAO, côté dévelopement d'outils de modélisation CAO tout d'abord.

Après avoir effectué diverses missions chez différents clients, j'ai pu acquérir une certaine expérience et une autonomie dans les tâches qui me sont confiées.



Au service de TECHNICATOME aujourd'hui, je participe à des projets de grande ampleur, en apportant mon expérience technique et dirige la synthèse des études des différents intervenants.