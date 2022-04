Aline JOANNES

Bonjour,



Inspecteur de l'action sanitaire et sociale depuis mars 2005, je suis depuis septembre 2013, responsable de l allocation de ressources dans le secteur medico social à l ARS Lorraine.

Viadeo me semble être un bon moyen d'entrer en relation avec des personnes qui me permettront, de par leurs expériences, d'enrichir mes connaissances tant au niveau professionnel que personnel ainsi que partager mon expérience.