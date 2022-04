Aline JUBIN

Diplômée ingénieur chimiste généraliste de l'ESCOM, j'occupe depuis Mars 2014, un poste d'ingénieur R&D chez POLYTECHS, entreprise spécialisée dans l'extrusion de mélanges-maîtres.



Mes missions sont les suivantes:

- Recherche et développement de nouvelles formulations.

- Etude de faisabilité de mélanges-maîtres, compounds et compactés de polyoléfines et/ou d'additifs.



J'ai travaillé sur les projets suivants:

- développement de mélanges-maîtres conducteurs et étude des propriétés après mise en forme (extrusion puis injection).

-développement de produits de purge pour l'injection (formulation, procédés, analyses, tests et assistance en clientèle).



Mes compétences :

Gestion de projet

Extrusion

Plasturgie

Injection plastique

Analyses physico chimiques