Aline JULLIAT

◊ Etudiante à Sup de Com en Master Manager de la communication stratégique et digitale, je suis à la recherche d'une alternance en relations presses, communication 360°, partenariats sur Lyon ou dans la région Rhône Alpes, pour la rentrée de Septembre 2017 (12 à 24 mois).



◊ Musicienne, curieuse, attentive, organisée et dynamique.



Mes compétences :

Médias numériques

Rédaction d'articles

Créativité

Contenu web

Communication externe

Journalisme en ligne

IMovie

Organisation

Réseaux sociaux

Microsoft Office

Management

Mac OS

Gestion de projet

Communication

Marketing