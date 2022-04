Aline JUMEL

Chargée de communication événementielle - Ville de Carquefou.

Mise en oeuvre opérationnelle et suivi des événements (cérémonies, manifestations et animations destinées au grand public ...) organisés par la commune ou en partenariat avec d'autres organismes

Promotion de la Ville à travers des partenariats, la mise en place de supports ou d'objets de promotion

Rédaction de contenu informatifs ou promotionnels, participation à l'élaboration des plans médias, suivi de la conception, la réalisation et la fabrication de supports événementiels.