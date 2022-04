Karine JUMEL

Je suis Directrice d'Agence sur Aix en Provence chez Vorwerk Thermomix.

Je développe un réseau de conseillers culinaire pour faire la promotion du fameux Thermomix, mixeur cuiseur leader sur le marché.

Je recherche des Responsables de Secteur sur Aix, ayant du relationnel, avec 2/3 ans d'expérience du commerce et du management.



Vous serez aussi les bienvenus sur des postes de conseillers dans la région d'Aix (13), le 84, le 04 et le 05.



Mes principales missions sont :

* Le développement de ma structure

* L'animation et la Gestion de l'Agence

* D'assurer l'évolution, le développement et la formation des personnes

* Le management



Mes compétences :

Management d'équipe

Chant