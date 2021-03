Etant admise à lécole de commerce de lECM en licence 3 RH du CNAM à Dijon, je recherche actuellement une entreprise daccueil pour faire mon alternance. Je suis intéressée par les postes dassistantes en Ressources Humaines qui me permettront dêtre polyvalente et davoir une vue globale du secteur.

Je suis motivée, investie, organisée et très rigoureuse.