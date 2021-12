Consultant SAP FI/CO:

- > [FI]: Basis / GL / SL / BL / AP / AR / AA / FM / EC-CS

- > [CO]: Basis / OM-CCA / OM-ACT / OM-OPA / OM-CEL / PA



Responsable équipe de développement SAP

Développeur expérimenté SAP (ABAP / WorkFlow / BC)

Compétences technico-fonctionnelles SAP : modules FI / CO / MM / PS / SD / HR / CA-TS

Administrateur fonctionnel et utilisateur des produits ReadSoft Invoices 5-5 et ReadSoft Invoices COCKPIT 3-1



Mes compétences :

SAP

SAP WORKFLOW

Workflow