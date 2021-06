Alioune Badara SALL

Je suis musulman marié père de huit enfants. j'occupe le poste de président du groupe Directeur General de ETRE SUARL (Etudes Technique et Réalisations des Edifices et en même temps je suis formateur en génie civil.



formation supérieur en génie civil,

calcul de structure et économie de construction,

bonne capacité d'organisation et de leadership,

bonne maitrise d'Autocad et Robot,

bonne maitrise de google earth,

Audit des réalisations et réalisations .