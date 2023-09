Diplômée d'un BTS Assistant de Gestion – PME PMI, effectué en alternance pendant 2 ans

Mon autonomie, ma rigueur, ma discrétion, ma capacité à travailler en équipe et mon excellent relationnel sont des éléments déterminants et c’est en m’appuyant sur cette personnalité que j’espère mener à bien les missions qui me seront confiées.



Mes compétences :

Accueil clients

Devis travaux

Etablir les relances

Accueil téléphonique

Facturation et suivi des encaissements