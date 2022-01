Polyvalente et curieuse, je souhaite rejoindre une entreprise innovante afin de piloter la démarche qualité, sécurité, environnement.

Je suis créative et j'aime concevoir les documents qualités de type cartographie, manuel qualité, processus et procédure et les indicateurs.

J'ai participé au renouvellement des certificats qualité ISO 9001 et ISO 13485 et je connais la norme ISO 14001.



Activités et taches principales que je peux réaliser:

- Garantir le bon fonctionnement, l’efficacité et l’évolution du SMI (Système de Management Intégré) en place

conformément aux normes en vigueur

- Piloter les audits systèmes effectués par les organismes extérieurs (IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001, ..) ainsi que les audits de certification client

- Piloter le planning d’audits

- Piloter les audits système internes

- Réaliser des audits process ; assurer la formation d’auditeurs usines

- Assurer la veille et la diffusion des normes

- Piloter les revues de Direction

- Elaborer, rédiger et réviser des procédures

- Elaborer et maintenir l'architecture du système documentaire

- Mettre en place et suivre des indicateurs



Silvia OLIVIERI

06 70 83 11 64

olivieri.silvia@gmx.fr



2015

Reportage FR3 pour "O bistrot des poussettes" du 04/11/15 http://www.dailymotion.com/video/x3cniok

Oral stage de Master: http://www.dailymotion.com/video/x3di8cs





2010

Blog ISO14001 : http://lewebpedagogique.com/formationnormes/

Video du CV: http://www.dailymotion.com/video/xbgsr9_silvia-olivieri-video_webcam

Vidéo du projet tutoré de licence : http://www.dailymotion.com/video/xfl0g2_le-smed_webcam

Oral du stage de licence : http://www.dailymotion.com/video/xfkt4q_stage-qualite-silvia-olivieri-chez-cetim-cermat_webcam



2015-2018 Benevolat

Coordinatrice des soirées-débats de la Table de la fonderie



Mes compétences :

Etude electrique

Assistante polyvalente

Maintenance industrielle

Audit

HQE

Industrie

Lean Manufacturing

Management

Nouvelles technologies

Office

Qualité

Rédaction

SAP

Technique

ISO 14001

ISO 18001

ISO 9001

Maintenance

Smed

As400

Gestion de projet

Autocad

Microsoft Excel

LA PRODUCTION Option Management

IBM AS400 Hardware

Bug Tracking System