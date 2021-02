Alisson Gaude-Gourret

Psychologue Clinicienne du Développement et Art-Thérapeute située à Dijon-Centre, au service de tous les publics quelque soit leur âge. Je suis toutefois davantage spécialisée auprès des enfants et adolescents ainsi que de leur famille, proposant également du soutien à la parentalité. Toujours dans une démarche de mieux-être et de meilleure connaissance de soi, psychologie et Art-Thérapie peuvent être amenés séparément ou bien de manière complémentaire, en fonction des besoins ainsi que des affinités des personnes que j'accompagne.