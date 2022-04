Karine LE GAD

"Aerwen" est composé de deux mots bretons : "Aer" qui signifie air, et "Awen" : inspiration poétique.



Aerwen est un espace de respiration dans le quotidien, pour permettre de renouer avec ses ressources créatives et trouver des solutions qui respectent l'individu, en lien avec son environnement.



Aerwen propose aux entreprises un coaching qui s'appuie sur la créativité et la surprise. Je m'appuie sur mon expérience en entreprise des ressources humaines, du management d'équipe et de projet. Je propose également des interventions en équipes s'appuyant sur le MBTI®.



Les particuliers peuvent être suivi en coaching ou en art-thérapie - celle-ci nécessite une prescription médicale.



En complément Aerwen propose à Lorient des ateliers de développement personnel par la voix, en partenariat avec l'association Cap Heol.



"Inspiration exists, but it has to find you working" - Pablo Picasso







Mes compétences :

MBTI

Coaching