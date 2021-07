Alixia MIAUX

Titulaire d'un Master 2 professionnel Urbanisme et aménagement spécialité habitat et innovations, je suis actuellement à la recherche d'un emploi.



Conception de ZAC, respect des normes PLU, prise en compte du volet développement durable dans les projets, dessin technique, calcul de bilans financiers, calculs de surfaces et suivi de projet sont autant de points assimilés lors de mon parcours.



Chargée d'études urbanisme durable au sein d'un bureau d'études durant 6 mois, j'ai acquis des connaissances et des compétences sur le volet développement durable des projets urbains complétant ma formation initiale d'urbaniste et géographe.





Mes compétences :

AutoCAD

Google Sketchup

Adobe Illustrator

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Urbanisme

Gestion de projet