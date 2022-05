Yohan SALMON

Socio-économiste de formation, jeune professionnel impliqué dans la mise en place d’un développement durable territorial et partagé avec les populations.



Mon approche est pluridisciplinaire, me permettant d’exercer sur des projets complexes visant la prise de conscience de l’impact environnemental des comportements humains et son amélioration.



J’accorde une grande importance à l’information, la communication et la pédagogie, dans la compréhension des enjeux environnementaux et sociaux par les parties prenantes aux projets. Intérêt prononcé pour le travail d’équipe et pour la mise en place de dispositifs d’évaluation visant l’amélioration continue des projets.