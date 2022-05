Sébastien GUIMARD

15 ans d’expérience sous le signe de l’innovation, de la créativité et de l’expérimentation. D'abord en qualité de directeur d'études mais également lorsque j'ai eu à prendre la direction d'un cabinet d'études, j'ai toujours souhaité défricher des problématiques émergentes et repenser les modes d'actions pour les adapter à l'évolution des attentes et des besoins, des contextes et enjeux locaux et mondiaux.



Mes domaines d'interventions privilégiés :

• Elaboration de stratégies en matière de politiques urbaines et sociales

• Production d’études socio-économiques

• Conception et conduite de process d’intelligence collective

• Expertise dans le champ de l’habitat, du logement, de l’économie sociale & solidaire, des politiques associatives, sociales, du développement durable



Quelques interventions en qualité de directeur d'études



• Etudes des enjeux de peuplement et de mixité sociale pour les directions de l’habitat de Nantes Métropole, du logement de la Ville de Nantes et des directions de gestion locative des organismes HLM (LNH, Samo, Nantes Habitat (2009 ; 2012)



• Animation de séminaire de réflexions stratégiques auprès d’élus de la ville de Nantes pour la fondation d’une politique publique de l’animation sociale et culturelle (2013) ; auprès du Comité de direction de Loire-Atlantique Tourisme pour la définition d’une stratégie développement durable dans le cadre du programme d’actions (2012) ; auprès de l'UDAF 44 pour la refonte du projet associatif



• Définition de protocoles d’évaluation et création des grilles et indicateurs pour les programmes ANRU de la métropole nantaise (2011 et 2014), pour l’analyse « Développement durable » des programmes urbains ou des projets de Nantes Capitale Verte (2013),



• Production de rapports et formulation de recommandations (Conférence intercommunale du logement – 2013)



• Mise en place d'ingénieries pour le développement des structures associatives (Conventionnement des CSC – Mairie de Rezé - 2011 ; Création du citoyen-relais 2013 Ville de Nantes)



• Elaboration de scénarii d’évolution : préfiguration d’un centre régional pour le débat public (Région Pays de la Loire - 2008) ; accompagnement à la fusion de SIAE (2004)



• Aide à la structuration de dispositifs d’observations : Observatoire national de la précarité énergétique (Ademe et MEEDDT - 2012 -2014) ; Observatoire de la culture avec la DRAC des Pays de la Loire (2004) ; Observatoire des réalités familiales – URAF 2014)







Mes compétences :

Gestion de projet

Animation d'équipe

Concertation

Analyse stratégique

Diagnostic de territoire

Analyse de données