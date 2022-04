André SOBCZAK

Directeur fondateur de l'Institut pour la Responsabilité Globale dans l'Entreprise à Audencia Nantes School of Management, je poursuis trois objectifs :



- développer la recherche sur le développement durable et la responsabilité globale dans une perspective européenne et interdisciplinaire;

- enrichir l'enseignement en formation initiale et continue en privilégiant une approche transversale;

- réaliser des actions concrètes permettant de concilier la performance économique, sociale et environnementale.



Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site de l'Institut :

www.responsabiliteglobale.audencia.com

ou le Blog de la Responsabilité Globale:

www.responsabiliteglobale.com



Mes compétences :

Recherche

RSE

responsabilité globale

développement durable