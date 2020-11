Alizé VALLIER

COMPETENCES



Ressources Humaines :Management déquipe, Management individuel ,Résolution de conflits ,Reporting dactivité ,Gestion de planning ,Gestion de paie



Achats : Analyse des comportements dachats ,Relations fournisseurs ,Gestion des stock



Relations commerciales : Recherche et analyse des besoins, Elaboration de devis, Placement de produits complémentaires, Mise en place dopérations commerciales



Gestion:Pilotage économique,Prévision et gestion de marges ,Chiffrage et organisation de prestation exceptionnelles, Suivi financier des créances clients, Gestion des litiges



Optique : Montage de verres correcteurs ,Adaptation lentilles de contact ,Maitrise de 2 logiciels professionnel doptique



Langues Etrangères:Anglais: très bonne maîtrise , Espagnol: Bonne maîtrise, Allemand: En cours d'apprentissage