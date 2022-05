Alizée MAX

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :



- Chimie analytique :

* Méthodes d’analyse spectroscopiques, séparatives, électrochimiques, thermiques.

* Mise au point analytique.

* Présentation écrite et orale de résultats.



- Qualité :

* Bonnes Pratiques de Laboratoire.

* Bonnes Pratiques de Fabrication.

* Outils de Management de la Qualité.

* Mise en place et formalisation d’un système qualité.

* Métrologie (normes, étalonnage et vérification).

* Maîtrise des procédés (cartes de contrôle, analyse multivariée).

* Plans de prélèvement en contrôle qualité.

* Norme ISO 17025.

* Norme ISO 9001.





COMPÉTENCES TECHNIQUES :



- Informatique :

* Analytique : Empower, ChemStation, MassHunter, 32 Karat, iCE280 CFR/ChromPerfect.

* Bureautique : Word, Excel, PowerPoint, Internet.

* Gestion : SAP.



- Langues étrangères :

* Anglais : lu, parlé et écrit / TOEIC : 815 / BULATS : B2.

* Espagnol : niveau scolaire.



Mes compétences :

Chimie analytique

Industrie pharmaceutique

Recherche et Développement

Gestion de projet

Qualité

Bonnes Pratiques de Fabrication

Biotechnologies

Contrôle qualité