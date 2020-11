RECHERCHE

- Encapsulation/enrobage des principes actifs

- Caractérisation physico-chimique d’émulsions, de poudres, de polymères

- Développement et optimisation du procédé

- Synthèse macromoléculaire

- Modification des biopolymères

- Chimie analytique

- Veille technologique et scientifique (publications, brevets)



ENSEIGNEMENT

- Travaux pratiques / chimie analytique et thermodynamique

- Travaux dirigés / génie des procédés