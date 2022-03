Passionnée par mon métier, jai plus de 5 ans dexpérience en design de site web, applications mobiles et ergonomie.

Rigoureuse, créative et à lécoute, jaime apporter de nouvelles idées. Jai à coeur de mettre lutilisateur au centre de mes conceptions.



Retrouvez mon portfolio à cette adresse : http://bombardier-alois.github.io/