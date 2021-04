Alvarez THOMA

Bonjour,

Je fais partie de LAgence Telecom Partenaire SFR Business et vous contacte aujourdhui pour les offres de télécommunication pour votre établissement.



SFR Business passe par un réseau de partenaires en France pour les clients entreprises.



LAgence Télécom fait partie du réseau de partenaire national, dispose des plus importants agréments fixe, mobile et services et réalise une partie des installations des offres dans le cadre du contrat Business Partner.



L'Agence Télécom : Distributeur Numéro 1 en volume de prise de commandes sur 2019.



L'Agence Télécom : Distributeur Numéro 1 en croissance sur le facturé annuel SFR en 2019 : +13,5 % avec 32 Millions deuros de facturé SFR.

Je vous invite à consulter notre site internet pour mieux nous découvrir, vous y retrouverez une vidéo BFM ainsi quun message du Directeur de SFR Business.



Nos équipes commerciales et techniques sont positionnées sur lensemble du territoire français, ce qui permet de déployer tous les accord-cadre SFR.





Veuillez trouver ci-dessous mes coordonnées comme convenu.



Je reste à votre disposition si vous avez besoin dinformations complémentaires.







Cordialement



THOMA ALVAREZ





Commercial Entreprises TPE PME



Téléphone : 01 84 13 11 00 / Fax : 01 77 74 61 60



E-mail : commercial@at.sfrbusinessteam.fr