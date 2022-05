Valérie THOMAS

Nouvellement arrivée dans la région, je suis entièrement disponible et très motivée pour m'investir dans une nouvelle aventure professionnelle



J'ai assisté des dirigeants de sociétés immobilières, j’ai eu en charge le montage et le suivi de dossiers complexes, ainsi que l’organisation d’événements. J’ai également eu la chance de jouer un rôle de facilitateur du cadre de vie en entreprise en tant que responsable des services généraux chez SFL.



Habituée aux contacts avec des interlocuteurs variés et de haut niveau, rigoureuse, très organisée et parfaitement autonome, je suis prête à m'investir aussi bien dans une fonction administrative qu’une fonction plus opérationnelle.



Mes compétences :

Rédaction

Force de proposition

Services généraux

Bureautique

Assistance juridique

Aisance relationelle

Organisation d'évènements

Rigueur

Assistanat de direction

Organisation

Traduction anglais français