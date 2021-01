Notre société Meainvest LLP ( Liability Limited Partnership) est une société de conseil basée à Londres et en Allemagne.

Nous sommes en train de créer un résseau d´exprtises regroupant plusieurs disciplines commerciales, juridiques et technologiques autour de la stratégie de l´entreprise.



Nous cherchons pour toutes les régions francaises ainsi que les régions du Sud de la médeterranée des compètences qui voudrait participer à notre réseau.



Pour toutes informations supplémentaires veuilez nous contacter à l´adresse Email suivante: info@meainvest.com



Merci pour votre attention.



Dr. Hocine Bezzaoui



Directeur de Meainvest LLP

www.meainvest.com

info@meainvest.com



Mes compétences :

Technologie de l´énergie solaire

Technologies de la Fibre Optique

Financement

Stratégies de développement

Micro--technologies

Energies renouvelables

Création d´entrepises

Internationalisation des entreprises

Telecommunication

Nouvelles technologies

Merging and Acquisition (M&A)