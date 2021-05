Créé en 2009 par l'artiste Alysa Graphique , Editions des fées est une maison d'éditions dont les produits, basés sur l'art féerique et ésoterique d'Alysa, sont vendus à l'international.



"Editions des Fées" propose des cartes postales et produits de papeterie artistique et original au prix de détail et de gros.





Retrouvez nous en ligne:

Fournisseur Carterie Papeterie - www.editionslesfees.com

Boutique - www.editionsdesfees.com



Mes compétences :

Logiciel libre

Webmaster

Arts graphiques

Conception graphique

Publicité

Adobe Photoshop

Design

Création d'entreprise

Illustration jeunesse

Illustration