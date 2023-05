Amal BERQIA

Jeune diplômée de Polytech Paris-UPMC, spécialité Matériaux, je suis actuellement à la recherche active d'un poste d'ingénieur.



J'ai effectué des stages dans différents domaines, tels que le pétrole, l'environnement et les céramiques. Ainsi, j'ai pu acquérir de l'expérience ( < 2 ans) en chimie analytique, en gestion de projet, en procédés chimiques (synthèse de céramiques) et dans la caractérisation des matériaux.



Je souhaiterai orienter mon projet professionnel vers une carrière d'ingénieur en R&D ou en Qualité Produit/Process. Ce poste me permettrait de me spécialiser dans un domaine, de contribuer à un projet d'entreprise, de maîtriser les spécifications pour la partie réglementaire, d'apprendre à gérer des affaires en termes de planning et de budget et d'être en contact avec les clients et les fournisseurs.



Mes compétences :

Gestion de projet

Energie

Nucléaire

Ingénierie

QHSE

Environnement

Visual Basic for Applications

Microsoft Office

GC-MS