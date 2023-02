Amal DOPCHIE

Après quelques années d'expérience chez un pure-player en gestion du marketing produit et vente, je me lance dans un nouveau challenge : revenir sur les bancs de l'école dans le cadre de mon MBA, pour consolider mes connaissances en stratégie et outils webmarketing et asseoir ma vision digitale à 360°.

Mon objectif : passer sur un versant Conseil avec un prisme (toujours) opérationnel. Transmettre et embarquer une équipe et offre pour réussir de beaux challenges et projets.



Mon ambition est de rejoindre une super équipe sur des sujets comme :

- Mettre en place et développer la roadmap digitale

- Participer à la structuration et déploiement de projets de refonte ecommerce/ marketplace

- Accompagner sur une vision concrète de déploiement ecommerce à l'international : depuis le cadrage jusqu'au déploiement et vision Run

- Accompagnement sur l'approche et la stratégie opérationnelle d'une plateforme digitale, notamment la gouvernance

- Mettre en place de A à Z une stratégie digitale pertinente et management de l'équipe en charge des différents leviers digitaux



Périmètres : Directrice Conseil, CDO, Ecommerce manager, Lead Projets digitaux, Business / Offers Manager, etc

Skills : écoute, anticipation, vision, conviction, partage, pragmatisme, business mind, Leadership, ...



Le reste est sur LinkedIn ou en direct si des questions et compléments d'informations.