Avocate de Casa, membre du village de la justice, et de l'union internationale des avocats, Suivant de prés l'actualité juridique du monde, membre de la fèdèration nationale de la protection des consommateurs filière Casablanca, ayant un bac+6 en droit des affaires, maîtrisant les langues Arabe, Française, et Anglaise, avec une prèdilection pour la rédaction des contrats en français et en anglais contentieux immobilier, commercial fiscal civil, social, vu mon expèrience de 7 ans au sein d'une ètude notariale, offre ses services aux particuliers et sociètès en matière de rèdaction des actes sociaux, conseil juridique, contentieux d'affaires,je souhaite èlargir mes relations professionnelles au Maroc et à l'ètranger, domaine de compétences: conseil juridique, fiscal, contentieux d'affaires, rèdaction et révision des contrats, rédaction des requêtes et des conclusions en anglais .



Mes compétences :

Droit civil

Droit foncier

consultations juridiques

Rédaction et interprétaion des contrats

droit des affaires

Juriste

Droit administratif

Droit de la propriété industrielle et commerciale

Animation des séminaires