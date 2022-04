Nora KOMIHA

J'ai donc choisi l'enseignement,... et dans des écoles publiques et dans le privé;

puisque j'ai ouvert -l'atelier nora-

qui offre des cours autant aux enfants (minimum 7 ans) qu'aux adultes mais plus particulièrement

aux élèves préparant les concours des écoles d'architecture et écoles d'art;



je suis parallèlement directrice pédagogique de l'école supérieure des beaux arts de casablanca,

....autant qu'enseignante

en "initiation à l'architecture et architecture intérieure"



....ancienne élève de l'atelier baley à l'école spéciale d'architecture (ESA) à Paris, atelier suivi de 1976 à 1981

....puis élève (et assistante en 1ère année) à l'université laval à quebec pour une maitrise en architecture



Mes compétences :

Architecture

Art

Croquis

Dessin

Peinture

Peinture à l'huile

Peinture à l'huile sur toile

Préparation aux concours