Amandine BALADIER

Professionnelle de l'information depuis 10 ans, je possède une double compétence dans les domaines de la documentation (bibliothèques et centres de documentation) et des archives. Au sein de l'IUT de Reims, je développe, actuellement, des projets en lien avec la professionnalisation des étudiants, les aspects documentaires (formations, veille...) et culturels (partenariats, expositions...)



Mes compétences :

Word

Photofiltre

Gimp

Dreamweaver

Power point

Photoshop

Microsoft Excel

SAP

Bibliothéconomie

SIGB

Animation de réunions

Animation de formations